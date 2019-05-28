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28. 05. 2019

Трамп и Абэ посетили японский боевой корабль


Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии посетили боевой корабль на базе японских сил самообороны, сообщает NHK.

По данным телеканала, Трамп и Абэ поднялись на борт японского вертолетоносца Кага. Лидеры вместе со своими супругами приветствовали военнослужащих.

При этом после встречи Трамп также посетил десантный корабль ВМС США Wasp.

Напомним, 25 мая Трамп прибыл в Японию с четырехдневным визитом. Он уже успел сыграть в гольф с японским премьером Синдзо Абэ и написал об успешном продвижении торговых переговоров. Кроме того, американский лидер встретился с новым императором Японии Нарухито.

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Источник: korrespondent.net

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