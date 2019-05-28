Израиль нанес авиаудар по территории Сирии

Армия обороны Израиля в понедельник, 27 мая, обстреляла сирийскую провинцию Эль-Кунейтра, сообщает сирийское государственное агентство SANA.
Отмечается, что одна израильская ракета попала в военный автомобиль, в результате погиб военнослужащий, еще один получил ранения.
Израильские военные, в свою очередь, подтвердили информацию о воздушном ударе по Сирии.
Они уверяют, что с сирийской ПВО обстреляли самолет ВВС Израиля, который находился в своем же воздушном пространстве. Израильские силы ответили ударом по установке ПВО.
Напомним, Израиль неоднократно совершает удары в Сирии в местах предполагаемых поставок и развертывания оружия войсками Ирана и их союзниками Хезболлах, которые являются союзниками действующего президента Сирии Башара Асада.
В сирийском Идлибе начались тяжелые бои
25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые до 1967 года были частью Сирии. Это решение осудили ряд стран, в том числе Россия, Турция и Сирия. О непризнании Голан израильскими также заявили в ООН, а ранее в ЕС.
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Источник: korrespondent.net
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