Израиль нанес авиаудар по территории Сирии



Армия обороны Израиля в понедельник, 27 мая, обстреляла сирийскую провинцию Эль-Кунейтра, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Отмечается, что одна израильская ракета попала в военный автомобиль, в результате погиб военнослужащий, еще один получил ранения.

Израильские военные, в свою очередь, подтвердили информацию о воздушном ударе по Сирии.

Они уверяют, что с сирийской ПВО обстреляли самолет ВВС Израиля, который находился в своем же воздушном пространстве. Израильские силы ответили ударом по установке ПВО.

Напомним, Израиль неоднократно совершает удары в Сирии в местах предполагаемых поставок и развертывания оружия войсками Ирана и их союзниками Хезболлах, которые являются союзниками действующего президента Сирии Башара Асада.



В сирийском Идлибе начались тяжелые бои

25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые до 1967 года были частью Сирии. Это решение осудили ряд стран, в том числе Россия, Турция и Сирия. О непризнании Голан израильскими также заявили в ООН, а ранее в ЕС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net