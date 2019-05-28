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28. 05. 2019

В тюрьмах Бразилии нашли мертвыми более 40 заключенных

В Бразилии не менее 42 заключенных обнаружены мертвыми в четырех тюрьмах на территории города Манаус. Об этом накануне сообщил телеканал Globo.

Отмечается, что на телах всех погибших зафиксированы следы удушья. Каких-либо конкретных деталей об обстоятельствах смерти заключенных не приводится.

По словам властей, в настоящий момент ситуация во всех четырех пенитенциарных учреждениях находится под контролем.

Ранее в воскресенье 15 заключенных погибли в результате беспорядков в одной из тюрем Манауса. Сотрудникам тюрьмы впоследствии удалось восстановить порядок в учреждении, попыток побега зарегистрировано не было.

В январе 2017 года в той же тюрьме произошел бунт, в результате которого погибли 56 заключенных, порядка 130 человек бежали. Тогда беспорядки продолжались более 17 часов.

В бразильских тюрьмах сейчас отбывают наказание около 730 тысяч заключенных, что почти на 50% превышает их вместимость. Неудовлетворительные условия содержания осужденных зачастую приводят к беспорядкам.

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Источник: korrespondent.net

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