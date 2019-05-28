Сутки в ООС: четыре обстрела, потерь нет

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 27 мая, четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Дважды применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 28 мая.

Так, враг обстреливал позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток сепаратисты из минометов и автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции вблизи населенного пункта Березово.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник трижды обстрелял позиции вблизи населенного пункта Николаевка Вторая – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У населенного пункта Пивденне – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Майорск – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки Объединенных сил, ответным огнем были ранены четыре сепаратиста.

С начала текущих суток враг открывал огонь один раз – из минометов калибра 120 мм. Обстреливались позиции вблизи города Марьинка.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 26 мая сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня. Тогда ВСУ также не понесли потерь.

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Источник: korrespondent.net