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28. 05. 2019

Украинские бронекатера провели стрельбы на Азове

Экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны" провели очередные учебные маневры на Азовском море с выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил во вторник, 28 мая.

Отмечается, что маневры проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

"Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи", – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей катеров и удерживать на должном уровне готовность морской компоненты Объединенных сил к реагированию на развитие событий в районе ответственности.

Ранее украинские десантники провели учения в Приазовье. Военные при поддержке танков, артиллерии и авиации "уничтожали" первую волну морского десанта противника.

Также сообщалось, что ВСУ отрабатывают захват судов с воздуха и моря.

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Источник: korrespondent.net

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