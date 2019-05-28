В Германии парусник разбил микроавтобус

Российский парусник в Германии разбил микроавтобус, стоявший на набережной. Об этом сообщает ТСН во вторник, 28 мая.

Отмечается, что инцидент произошел в Бремерхафене. Видео снял случайный очевидец.

"Питерский фрегат под названием "Мир" настолько неумело маневрировал возле берега, что просто снес припаркованный за забором Mercedes. И только автомобилем все не ограничилось: судно задело и палатки, установленные рядом", – говорится в сообщении.

Утверждается, что никто не пострадал. Местная полиция расследует инцидент.

Ранее в Швеции полиция задержала пьяного российского капитана и его помощника, которые посадили грузовое судно на мель недалеко от города Оскарсхамн.

Также сообщалось, что Польша не разрешила российскому паруснику Седов зайти в свои территориальные воды.

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Источник: korrespondent.net