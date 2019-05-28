Швейцария отправила на Донбасс 420 тонн гуманитарки

Швейцарское агентство развития и сотрудничества отправило на неподконтрольную часть Донбасса 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью. Об этом во вторник, 28 мая, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Через КПВВ Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины проследовал 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью от Швейцарского агентства развития и сотрудничества", – говорится в сообщении.
В общем пограничники оформили груз общей массой 420 тонн. Транспортные средства перевозили химические реагенты для очистки воды.
Ранее Красный Крест направил пять грузовиков гуманитарки в "ДНР". Они перевозили 95 тонн продуктовых и гигиенических наборов общим весом 95 тонн.
Также ООН направила на неподконтрольную часть Донбасса 86 тонн гуманитарных грузов – сантехнику и стройматериалы.
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Источник: korrespondent.net
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