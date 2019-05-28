Социальный лифт открыт: проект Зеленского запущен

Команда президента Украины Владимира Зеленского запустила социальный проект Лифт, посвященный интеграции современных технологий в процесс управления государством. Об этом стало известно 28 мая из канала проекта в Telegram.

"Социальный лифт открыт! Пришло время перемен! Мы запускаем beta-версию проекта LIFT. Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие", говорится в публикации.

С помощью проекта можно будет устроиться на работу, получить новые знания и работать на благо родины. Авторы проекта подчеркивают, что Лифт предоставляет украинцам возможность рассказать о своих полезных для страны идеях или презентовать новый продукт.

"LIFT это проект Команды Зеленского, объединяющая в себе квалифицированных специалистов и инновации. Он направлен на позитивные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие", говорится на сайте проекта.

Известно, что бета-версия "лифта" уже открыта, а попасть в Лифт сможет каждый желающий. В проекте принимают участие не только представители властей, а и компании по подбору персонала, которые будут пристально следить за отбором кандидатов на вакантные должности.

"Абсолютно каждый может присоединиться к проекту. Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора", отмечают в Лифте.

Ранее Зеленский выступил на киевском форуме, где презентовал идею "страны в смартфоне".

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Источник: korrespondent.net