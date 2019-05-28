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28. 05. 2019

В РФ перевернулся автобус с китайскими туристами: есть жертвы

В Приморском крае России на въезде в Уссурийск перевернулся автобус с 45 китайскими туристами. Как сообщили в администрации Приморья, в результате аварии погибли два человека, еще 13 травмированы.

Один пассажир автобуса госпитализирован с черепно-мозговой травмой, еще 12 получили травмы средней и легкой степени тяжести.

Администрация Приморья сообщает, что в автобусе находились туристы из Китая, которые приехали в Приморье по межправительственному соглашению между Россией и КНР об обмене туристскими группами.

Сообщается, что ДТП случилось из-за резкого ухудшения самочувствия водителя автобуса.

Ранее в Польше две студентки из Украины попали в ДТП и были госпитализированы с тяжелыми травмами. Также сообщалось про ДТП на Филлипинах, в котором погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net

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