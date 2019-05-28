Под Запорожьем пройдут учения СБУ

Служба безопасности Украины проведет тактико-специальное антитеррористическое учение с введением особого режима 29-31 мая в Запорожском районе. Об этом сообщают Українськi Новини со ссылкой на управление СБУ в Запорожской области во вторник, 28 мая.

"Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.", – говорится в сообщении.

Учения пройдут в районе населенных пунктов, расположенных недалеко от юго-восточной части Запорожья: Новоалександровка, Степное, Лежино, Новооленовка, Кушугум, Григорьевка и Растущее.

Здесь проходят автомобильные трассы в направлении крупных городов Мелитополя, Бердянска и Мариуполя.

В учениях также будут задействованы подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, представители органов власти и местного самоуправления.

В СБУ призвали граждан сохранять спокойствие, а в случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц сообщать правоохранителям.

Напомним, в октябре 2018 года СБУ провела антитеррористические учения в Мелитопольском районе Запорожской области. Они проходили три дня в условиях, максимально приближенных к реальным по использованию спецтехники и вооружения.

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Источник: korrespondent.net