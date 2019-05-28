Нардепы скрыли от декларирования миллиарды – НАПК

По результатам проверок деклараций в 2017-2019 годах, установлено, что народные депутаты Украины в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму 8,5 млрд гривен. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) во вторник, 28 мая.

Указано, что ведомство завершило полную проверку 110 деклараций, поданных 72 нардепами. Из них в 77 декларациях выявлены недостоверные сведения.

НАПК направило в Национальное антикоррупционного бюро для осуществления досудебного расследования 23 обоснованных вывода об обнаружении признаков уголовных преступлений. В частности, речь идет о декларировании недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (статья 366-1 УК) и незаконном обогащении (до признания неконституционной статьи 368-2 УК).

Указано, что 10 обоснованных выводов НАПК по выявленным признакам уголовных преступлений в действиях народных депутатов: Сергея Дунаева, Дениса Дзензерского, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука НАБУ приобщили к материалам соответствующих уголовных производств.

По сообщению НАБУ материалы по недостоверным сведениям в декларации омбудсмена Людмилы Денисовой стали основанием для начала досудебного расследования. Также на основании обоснованных выводов по недостоверным сведениям в декларациях Дениса Омельяновича НАБУ начало информационно-аналитическую работу.

Еще в 49 декларациях народных депутатов установлены недостоверные сведения на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов, что не влечет за собой административную или уголовную ответственность.

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Ранее в НАПК заявили, что за 2018 год за коррупцию наказали более 1100 чиновников. Проверки проводились в 86 министерствах и ведомствах.

В свою очередь активисты общественных организаций считают, что НАПК помогает коррупционерам избежать ответственности.

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Источник: korrespondent.net