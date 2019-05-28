В Ивано-Франковской области нашли мертвыми адвоката и его жену

В городе Коломыя Ивано-Франковской области обнаружили убитыми в собственном доме известного мецената и адвоката Михаила Петрива и его жену.

Как сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, тела обнаружили спасатели, выехавшие по вызову на пожар.

Сообщение о пожаре в частном доме на ул. Пушкина поступило 27 мая в 19.50. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины и женщины.

Вместе с тем местные интернет-издания сообщают, что, по неподтвержденной информации, у Петрива и жены выявлены огнестрельные ранения, а их дом подожгли. Детей во время трагедии дома не было.

Однако, как сообщили местному изданию Курс в правоохранительных органах, по предварительной информации, Петрив выстрелил жене в грудь из обреза охотничьего ружья, которое приобрел и хранил незаконно. После этого он поджег дом и застрелился сам.

Михаилу Петриву было 54 года, его жене Ольге - 56. Следствие продолжается.

Ранее в Николаевской области были найдены убитыми в собственном доме местный фермер и его жена.

Бразилец застрелил невесту, а потом - еще троих в церкви

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net