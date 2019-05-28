На западе Украины ожидаются новые подтопления

Уровень воды на Западе Украины снова вырастет. 28 мая Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об угрозе затопления дорог, заводей и сельхозугодий.

Сообщается, что уровень воды на участке Западного Буга Каменка-Бугская-Литовеж продолжит расти и 28 мая поднимется на 0,1-0,3 м над текущими уровнями, что приведет к затоплению заводей и сельхозугодий.

На реках бассейна вода поднимется на 0,2-0,8 м. В ГСЧС предупредили и о возможном затоплении местных дорог.

Пострадать также могут хозяйственные объекты и сельскохозяйственные угодья в селах Любешевского и Маневицкого районов Волынской области, а также Сарненского района Ровенской области.

ГСЧС уже предупреждала об угрозе подтопления на западе Украины. Также сообщалось, что из-за чрезвычайно обильных осадков в регионе подтопило почти две тысячи домов.

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Источник: korrespondent.net