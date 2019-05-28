Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за Косово

Президент Сербии Александр Вучич принял решение привести вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность из-за обострения ситуации в Косово. Об этом сообщает RTS во вторник, 28 мая.

Сегодня утром подразделения спецназа МВД Косово ROSU вошли на территорию всех четырех сербских муниципалитетов и задержали 23 сербов и боснийцев. Ранения получили два человека.

Отмечается, что "арестованы сотрудники косовской полиции сербской национальности и мирные жители".

В свою очередь ТАСС сообщает, что силовики Косова задержали гражданина России Михаила Краснощенкова. Он якобы является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK).

Напомним, в конце прошлого года в Косово заявили о создании армии, после чего Сербия пригрозила ввести в страну войска.

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Источник: korrespondent.net