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28. 05. 2019

В Китае мужчина поймал падающего с балкона ребенка

Мужчина в Китае оказался в нужном месте в нужное время и спас двухлетнего ребенка, который упал с балкона пятого этажа, пишет издание Global Times.

28-летний мужчина из города Инин в Синьцзян-Уйгурском автономном районе приехал домой и припарковал свой автомобиль под окном, когда увидел, как ребенок падает из здания.

"Я не долго думал и пытался поймать ребенка", - сообщил он. Ребенок упал на мужчину и сбил его с ног.

Мужчину и ребенка доставили в больницу, но ни один из них не получил серьезных травм и их отпустили.

Ранее сообщалось, что ребенок в костюме Человека-паука выпал с восьмого этажа и выжил. Также Корреспондент писал о том, что в Житомире ребенок выжил после падения с девятого этажа.

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Выпавшего с балкона ребенка в Харькове спас прохожий

Источник: korrespondent.net

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