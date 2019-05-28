В Китае мужчина поймал падающего с балкона ребенка

Мужчина в Китае оказался в нужном месте в нужное время и спас двухлетнего ребенка, который упал с балкона пятого этажа, пишет издание Global Times.
28-летний мужчина из города Инин в Синьцзян-Уйгурском автономном районе приехал домой и припарковал свой автомобиль под окном, когда увидел, как ребенок падает из здания.
"Я не долго думал и пытался поймать ребенка", - сообщил он. Ребенок упал на мужчину и сбил его с ног.
Мужчину и ребенка доставили в больницу, но ни один из них не получил серьезных травм и их отпустили.
Ранее сообщалось, что ребенок в костюме Человека-паука выпал с восьмого этажа и выжил. Также Корреспондент писал о том, что в Житомире ребенок выжил после падения с девятого этажа.
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Выпавшего с балкона ребенка в Харькове спас прохожий
Источник: korrespondent.net
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