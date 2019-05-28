Победителей конкурса на лучшую эмблему для ХК "Мариуполь" наградили 50 000, 25 000 и 15 000 грн

Награждение состоялось на торжественной церемонии "Звезды хоккейного года" Украинской хоккейной лиги в Киеве.

Конкурс Фонда длился месяц. Свои варианты эмблем для клуба-новичка прислали 650 человек, будущих болельщиков хоккейного клуба "Мариуполь". Лучшими признаны работы харьковчан Андрея Дегтяра и Артема Новохатского, а также киевлянина Богдана Забуги. Победители конкурса посетили церемонию "Звезды хоккейного года", на которой наградили лучших игроков и менеджеров сезона 2018-2019 гг., и получили свои сертификаты из рук директора Фонда.

София Мудрык обратилась со сцены со словами благодарности к победителям конкурса, в частности, выразила уверенность в том, что новый хоккейный клуб "Мариуполь" вскоре обретет не только фирменную эмблему, но и наверняка завоюет любовь хоккейных болельщиков. "Логотип — это символ команды, поэтому именно с такого интересного конкурса мы решили начать историю хоккейного клуба "Мариуполь". Конкурсанты активно присылали свои работы, делились идеями и пожеланиями. Мы увидели, что множество людей увлечены хоккеем. Приятно, что к нашей инициативе присоединились много жителей Мариуполя, ведь именно там сейчас строится современная хоккейная арена и вскоре будет создан клуб-новичок. Конкурс показал, что у хоккейного клуба уже есть и огромная поддержка среди мариупольчан и будущие болельщики", — отметила директор Фонда София Мудрык.

Отметим, в декабре 2018 года Президент Фонда Борис Колесников заложил символическую капсулу на строительстве спортивного комплекса в Мариуполе. Современная ледовая арена станет местом тренировок юных хоккеистов и фигуристов, а также спортивной базой для нового ХК "Мариуполь".

"Участие в проекте Фонда я принял случайно. Друг прислал мне ссылку на конкурс, зная, что мне близка спортивная тема и я много времени провел в Мариуполе. Главный объект в моем логотипе — приазовская чайка в хоккейном шлеме. Клюшка используется как элемент динамичной компоновки, а форма логотипа позволяет его использовать на любых носителях. Буду рад, если мой эскиз станет символом нового хоккейного клуба", — рассказал победитель конкурса Андрей Дегтяр.

Напомним, благотворительный Фонд Бориса Колесникова десять лет реализует образовательные, спортивные и творческие программы, направленные на активную поддержку молодежи, технических молодых специалистов и начинающих спортсменов.

Источник: korrespondent.net