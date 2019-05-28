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28. 05. 2019

Полторак встретился с сенатором США

Министр обороны Украины Степан Полторак встретился с американским сенатором Джеймсом Лэнкфорд. Об этом глава министерства написал 28 мая на своей странице в Facebook.

Сообщается, что встреча была посвящена безопасности в регионе и вызовам, которые встали перед вооруженными силами и Украиной.

"Особое внимание уделили вопросу реформирования ВС Украины, достигнутых результатов, а также дальнейшей необходимости помощи и поддержки ВС Украины со стороны США", - написал министр.

Напомним, после инаугурации Зеленского, Степан Полторак подал в отставку. На следующий день президент Украины вызвал его в Администрацию президента.

После разговора с Зеленским Полторак сообщил, что до решения Верховной Рады останется министром обороны Украины.

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Источник: korrespondent.net

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