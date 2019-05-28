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28. 05. 2019

В Украине ликвидируют институт участковых

Национальная полиция запустила проект полицейских офицеров общин вместо участковых.
Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе представления проекта на Софийской площади в Киеве, передают Украинськи Новыны.

По его словам, полицейские офицеры общин будут работать в 30 тыс. населенных пунктов, в которых проживает около 28 млн человек.

Полицейские общин будут отличаться от участковых тем, что будут отвечать только за свою территориальную общину, в пределах которой проживают, у них будет свой автомобиль, планшет и рабочий кабинет.

Они не будут привлекаться к другим правоохранительным задачам, например, конвоированию задержанных. На данный момент на службу заступают первые 34 общинных офицера.

Напомним, Петр Порошенко учредил День полиции Украины 4 июля.

Ранее сообщалось, что в Украине за пять месяцев текущего года из патрульной полиции уволились около 400 человек из 15 тысяч патрульных.

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Источник: korrespondent.net

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