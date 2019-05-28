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28. 05. 2019

Рада изменила границы в Донецкой области

Верховная Рада изменила границы Бахмутского района Донецкой области, увеличив его территорию на 71,7 гектара земель и включив в него село Гладосово. За соответствующее постановление №8576 проголосовало 230 народных депутатов.

Как отмечалось во время обсуждения проекта постановления, его принятие облегчит получение жителям Гладосово пенсий и социальной помощи. 

Отметим, что Гладосово находилось в пределах неконтролируемой Украиной территории (Гольмивский сельсовет Горловского городского совета Донецкой области), а в настоящее время возвращено под контроль украинской власти.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил список населенных пунктов, где проходила АТО. В перечень вошли вся Донецкая и Луганская области, а также Изюмский район Харьковской области.

Кабмин также сократил список неподконтрольных сел на Донбассе. Из перечня убрали Гладосово и Травневое в Донецкой области, а также Новоалександровку Луганской области.

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Источник: korrespondent.net

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