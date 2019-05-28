Названа первая страна, которую посетит Зеленский

Первой страной для визита Зеленского в качестве президента станет Германия. Об этом 28 мая в интервью Укринформу сообщил глава АПУ Вадим Пристайко.

Он заявил, что график иностранных визитов пока разрабатывается, а дата посещения Германии Зеленским согласуется.

"Германия безусловно будет одной из первых стран, которые посетит с визитом новый президент. Дата визита пока еще не согласована, в общем их график на ближайшую перспективу сейчас прорабатывают", - сообщил Пристайко.

Глава АП подчеркнул, что поддержка Германии, особенно роль канцлера в ней, высоко ценится в Украине. Пристайко отметил, что телефонные переговоры Зеленского и Меркель стали одними из первых среди прочих контактов главы Украины.

В трехсторонних переговорах телефонных переговорах Меркель, Макрона и Путина глава АП не видит никакой проблемы и заявил, что немецкий канцлер рассказала украинскому президенту о сути прошедших переговорах.

"Давно достигнуты договоренности, что ничего об Украине без Украины", — заявил советник.

Напомним, 22 мая Владимир Зеленский назначил своего советника Вадима Пристайко главой Администрации президента.

27 мая Пристайко прибыл в Берлин на встречу с послом Украины в Германии. Это был первый иностранный визит главы Администрации президента.

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Источник: korrespondent.net