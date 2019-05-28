Заседание Кабмина 29 мая не состоится

Заседание Кабинета министров Украины, назначенное на 29 мая, не состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук, передает Укринформ.

"Заседание Кабинета министра не будет завтра", - сказал он.

Напомним, после инаугурации президента Зеленского стало известно, что Верховная Рада будет распущена и назначены досрочные выборы в парламент. После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил на заседании правительства, что уходит в отставку.

30 мая парламент может рассмотреть отставку Кабмина во главе с Гройсманом. Представители некоторых фракций уже заявили, что не станут голосовать за это решение.

Конституция Украины определяет, что Кабмин слагает полномочия перед Верховной Радой. Отставка Гройсмана автоматически повлекла за собой отставку Кабинета министров.

При этом, старый состав Кабмина продолжит работу до формирования парламентом нового состава правительства.

Ранее Владимир Гройсман заявил, что до парламентских выборов Кабмин и Зеленских могут многое сделать.

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Источник: korrespondent.net