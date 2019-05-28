На 72-м Каннском кинофестивале Фонд Янковского и Госкино Украины провели бизнес-ланч "Meet Ukrainian Producers!"

Четвертый год подряд на Каннском кинофестивале, который ежегодно проходит на Лазурном побережье Франции, Фонд Игоря Янковского и Monegasque Association Helping Hand совместно с Госкино Украины организовывают и проводят бизнес-ланчи для украинских и зарубежных кинопродюсеров "Meet Ukrainian Producers!" ("Встречайте украинских продюсеров!").

Открывал бизнес-ланч его инициатор, основатель благотворительного Фонда Игорь Янковский. "Первыми успехами отечественного кинематографа мы гордились 2-3 года назад, когда вновь стали снимать кино. То что мы сейчас наблюдаем – это уже нормальное производство кинематографических шедевров, как и должно быть в такой талантливой стране, как Украина. Сейчас уже все поставлено на рельсы, по которым мы уверенно движемся к успеху. Наконец у нас появились кинематографисты, которые узнаваемы не только внутри страны, но и за рубежом. Украинское кино родилось заново, после долгих лет застоя. И вот здесь я абсолютно счастлив", - подчеркнул бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

Министр культуры Евгений Нищукот имени правительства Украины поздравил гостей "Meet Ukrainian Producers" и отметил важность таких встреч в контексте развития украинского кинобизнеса. "Это хорошая возможность познакомить международную профессиональную кинообщественность с современным лицом украинской киноиндустрии, поделиться своими достижениями и наладить деловые контакты между украинской и европейской киноиндустрией", - отметил министр культуры Евгений Нищук.

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенкоотметил: "С каждым годом мы наблюдаем, как украинские события в Каннах пользуются все большей заинтересованностью со стороны иностранных кинопрофессионалов. Особенно это прослеживается в рамках проведения бизнес-ланча, ведь в этом году количество желающих принять в нем участие увеличилось практически вдвое. Мы видим практические результаты этих встреч, и я благодарен Фонду Игоря Янковского за то, что он делает для поддержки украинских кинематографистов".

Полнометражный дебют молодого украинскогорежиссера Наримана Алиева EVGE (Домой) был отобран для участия в конкурсе во второй по значимости программе Канн Un Certain Regard (Особый взгляд), а лента Декеля Беренсона "Анна" (созданная в копродукции Украины, Израиля и Великобритании) была отобрана в конкурс короткометражных фильмов. Обе эти художественные работы созданы при поддержке Госкино Украины.

Гости бизнес-ланча Meet Ukrainian Producers в Каннах

Во время бизнес-ланча вниманию иностранных продюсеров представили семь украинских фильмов, находящихся на разных стадиях производства:

исторический фильм "Червоный. Без линии фронта", режиссер – Заза Буадзе;

трагикомедия "Мои мысли тихие", режиссер - Антонио Лукич;

шпионский триллер "Наследство лжи", режиссер Андриан Бол;

историческая драма "Довбуш", режиссер Олесь Санин;

военная драма "Схидняк" – режиссер Андрей Иванюк;

исторический фильм "Черный ворон", режиссер - Тарас Ткаченко;

приключенческий фильм "Рагнабор", режиссер Владимир Харченко-Куликовский.

Презентации с показом слайдов и промо-роликов новых фильмов провели украинские продюсеры: Алла Белая, Дмитрий Суханов, Андрей Суярко, Владимир Филиппов, Александр Чубко, Павел Сушко и Александр Недбаев. После окончания официальной части гости перешли к угощению и непринужденному общению за бокалом шампанского с коллегами из-за рубежа.

Напомним, что с 14 по 23 мая на кинорынке Каннского кинофестиваля Marché du Film работал Украинский национальный павильон.

Источник: korrespondent.net