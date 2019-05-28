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28. 05. 2019

Глава Генштаба опростоволосился на передовой – СМИ

Начальник Генштаба Руслан Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Владимиром Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает издание БезТабу.

"Как генерал-лейтенант смог допустить столь чудовищную ошибку, и почему никто из подчиненных не подсказал ему, как носить СИБЗ, остается загадкой", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Глава Генштаба опростоволосился на передовой – СМИ

Издание также отмечает, что Зеленский допустил большую ошибку, надев голубую рубашку. По должности главе государства положена военная форма, а его передвижения по позициям должны регулироваться уставом.

"В данном случае налицо пренебрежение элементарной безопасностью верховного главнокомандующего, который не просто выделялся из "тусовки", но и демаскировал все позиции", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генштаба и назначил вместо него генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, который с 2016 года занимал должность начальника штаба Сухопутных сил ВСУ.

На Донбассе он командовал сектором Б сил АТО и возглавлял операцию по взятию Иловайска, которая завершилась многочисленными жертвами среди украинских военных. В сентябре 2014 года Хомчак заявил, что там им противостояла армия РФ.

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Источник: korrespondent.net

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