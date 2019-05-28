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28. 05. 2019

Главы МИД Германии и Франции едут в Украину

В четверг, 30 мая, Украину с совместным визитом посетят главы МИД Германии Хайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщил замглавы Администрации президента Вадим Пристайко и посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет Укринформ.

"Тридцатого числа у нас будут два министра иностранных дел - Франции и Германии - с общим визитом", - рассказал Пристайко.

Посол Мельник в свою очередь сказал, что это очень символический визит. "Уже на десятый день после инаугурации президента Владимира Зеленского член федерального правительства, министр иностранных дел Германии Хайко Маас осуществляет визит в Киев. Мы рассматриваем его как знак мощной политической поддержки Украины со стороны нашего стратегического партнера", - сказал он.

Как сообщалось, первой страной для визита Владимира Зеленского в качестве президента станет Германия.

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Источник: korrespondent.net

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