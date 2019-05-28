Лифт для кого? Что известно о партии Слуга народа

Если верить социологическим опросам, то партия Владимира Зеленского Слуга Народа – абсолютный фаворит парламентских выборов.

Вот только о самой партии до недавнего времени ничего не было известно. Программа партии еще разрабатывается, но ей приписали уже либертарианскую идеологию.

Корреспондент.net выяснил, с чем команда Зеленского идет на выборы.

Новое руководство

Ранее руководителем партии был глава предвыборного штаба Зеленского Иван Баканов, однако президент назначил его первым заместителем председателя СБУ.

Вместо Баканова партию Слуга народа возглавил советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

EPA Новый глава партии Слуга Народа

Штаб партии Слуга народа возглавил Александр Корниенко, который до этого был координатором штаба Зеленского на президентских выборах.

Руководителем диджитал-направления Слуги народа стал основатель digital-агентства SMMSTUDIO Михаил Федоров, который отвечал за это направление и во время президентской кампании. После вступления в должность Зеленский назначил Федорова внештатным советником.

Пресс-секретарь партии Слуга народа — Татьяна Циба.

"Сегодня партия готовится к предстоящим парламентским выборам. Вы видите, что те изменения, на которые надеялось общество, пока в том объеме, на который есть запрос наших граждан, еще не реализованы", - говорит Дмитрий Разумков.

Как найдут кандидатов

Руководитель избирательного штаба партии отметил, что они уже ищут людей, которые могли бы стать кандидатами от партии, в том числе в мажоритарных округах. При этом среди кандидатов не должно быть действующих парламентариев, однако они могут быть в списке.

По его словам, часть кандидатов - волонтеры еще со времен президентской предвыборной кампании Владимира Зеленского.

Политсила планирует проводить многоступенчатую проверку кандидатов: безопасность, добропорядочность и кадровую проверку с привлечением HR-агентств.

Руководитель диджитал-направления Михаил Федоров отметил, что поучаствовать в конкурсе для попадания в список партии можно будет на специальном сайте. Для этого команда президента Владимира Зеленского запустила проект Lift, который позволит новым людям прийти в политику и воплотить новые идеи в управлении государством. На сайте есть возможность посмотреть вакансии, рассказать о себе, рассказать об идее, поделиться продуктом и посмотреть Lift-трекер.

"Станьте частью команды, поделитесь идеей или презентуйте готовый продукт", – призывают украинцев.

За чей счет?

На вопрос, будет ли Владимир Зеленский принимать участие в пиар-кампании и рекламировании партии, Разумков ответил, что у президента “более чем достаточно задач, кроме избирательной кампании. А мы достаточно эффективно сможем ее провести”.

Что касается денег на кампанию, то Корниенко заявил, что у партии Слуга народа много доноров, которые готовы жертвовать небольшие суммы.

По словам Корниенко, доноры президентской кампании Владимира Зеленского не смогут принять участие в финансировании избирательной кампании Слуги народа. Это предусмотрено в законе о финансировании политических партий.

Глава штаба проинформировал, что стоимость предвыборной кампании еще не оценивали. Он выразил надежду, что им удастся сэкономить на рекламе за счет использовании интернет-каналов.

“Мы умеем работать в интернете. Как оказалось, там другой порядок цен, и там за те деньги, за которые можно 10 секунд показать по ТВ в прайм-тайме, там можно за эти деньги провести на выборы два округа. Поэтому для нас это все равно будет немного дешевле”, — отметил Корниенко.

В свою очередь, Разумков пообещал показать отчет по расходам партии на предвыборную кампанию.

Программа

По словам Разумкова, программа партии сейчас разрабатывается, но ее еще должен будет утвердить съезд и что-то в ней может быть изменено.

Первую пятерку списка партии тоже должен будет определить ее съезд. “По большому счету, не столь важно, кто будет в первой пятерке, гораздо важнее те ценности, подход к государственности, патриотизм и понимание, зачем ты туда идешь, нежели твое место в списке”, — заверил Разумков.

Советник президента Украины Владимира Зеленского, его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что основой идеологии партии Слуга народа является либертарианство.

“В основе идеологии нашей партии - лежит идеология либертарианства... Мы с этого начали формировать наши с ним (Зеленским) отношения - либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями”, - сказал он.

Либертарианство – это направление политической мысли, в основе которой лежит идея максимальной автономии личности. Либертарианцы считают, что личность обладает полными правами (суверенитетом) на свое тело, свою жизнь и собственность, полученную ею в результате собственных усилий или добровольного обмена.

Либертарианцы хотят отменить налоги (или хотя бы резко уменьшить количество и снизить оставшиеся, поскольку, с их точки зрения, это узаконенный грабеж со стороны государства), призыв в армию, наказание за преступления без потерпевшего, антимонопольные запреты.

Задача

Программой-максимум партии Слуга народа является получение однопартийного большинства в Раде.

“Мы хотели бы не обращаться к другим партиям для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум — сформировать коалицию из одной политической силы”, — заявил глава штаба партии Александр Корниенко.

Источник: korrespondent.net