Появилось видео инспекции Зеленского на передовой

В Сети появилось видео вчерашнего визита президента Владимира Зеленского на передовую в Луганскую область. Запись разместили в группе Команда Зеленского в Facebook.

В комментарии к видео говорится, что президент пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений.

Он также посетил пост наблюдения и блиндажах.

Ранее сообщалось, что глава Генштаба опростоволосился на передовой. Во время вчерашней инспекции позиций ВСУ в Луганской области генерал-лейтенант надел бронежилет задом наперед.

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Источник: korrespondent.net