Небольшой самолет разбился в Канаде

Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в Уайтхорсе, столице территории Юкон на северо-западе Канады, сообщили в национальном управлении по безопасности на транспорте.

Авиакатастрофа произошла в понедельник вечером. Разбился частный самолет Cessna 170, который совершал перелет из Уайтхорса в Анкоридж на Аляске. Он упал в 600 метрах от взлетно-посадочной полосы и загорелся.

"Оба пассажира в четырехместном самолете погибли в результате крушения", - сообщили в управлении.

Причины крушения пока не известны. На месте инцидента проводятся следственные мероприятия.

Ранее гидросамолет компании Taquan Air упал в гавань на Аляске, в результате чего погибли два человека. Это уже вторая авария с самолетом этого авиаперевозчика за неделю.

В Германии самолет с людьми застрял на дереве

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Источник: korrespondent.net