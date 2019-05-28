Лента RSS
Подписаться на ленту
28 мая 2019, вторник, 15:11
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
28. 05. 2019

Небольшой самолет разбился в Канаде

Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в Уайтхорсе, столице территории Юкон на северо-западе Канады, сообщили в национальном управлении по безопасности на транспорте.

Авиакатастрофа произошла в понедельник вечером. Разбился частный самолет Cessna 170, который совершал перелет из Уайтхорса в Анкоридж на Аляске. Он упал в 600 метрах от взлетно-посадочной полосы и загорелся.

"Оба пассажира в четырехместном самолете погибли в результате крушения", - сообщили в управлении.

Причины крушения пока не известны. На месте инцидента проводятся следственные мероприятия.

Ранее гидросамолет компании Taquan Air упал в гавань на Аляске, в результате чего погибли два человека. Это уже вторая авария с самолетом этого авиаперевозчика за неделю.

В Германии самолет с людьми застрял на дереве

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, если мы немедленно не поедем домой, я найду в этом магазине другую женщину и поеду домой с нею...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.