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28. 05. 2019

В мэрии Одессы идут обыски – СМИ

Сотрудники полиции и Генеральной прокуратуры проводят обыски в департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы. Об этом сообщает местное издание Думская.

Сообщается, что обыски идут на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на улице Артиллерийской. По данным СМИ, следственные действия проводят сотрудники департамента защиты экономики Национальной полиции и Генеральной прокуратуры.

Пока неизвестно, в рамках какого уголовного дела правоохранители изымают документы. Также сообщается о задержании, однако в полиции пока не комментируют происходящее.

Cмотрите фотогалерею: В мэрии Одессы идут обыски – СМИ

Напомним, в Одессе в апреле проходили обыски в консульстве Молдовы. Следователи подозревали консула в получении взятки за незаконно выданную визу.

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Источник: korrespondent.net

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