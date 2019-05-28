Американец умер после празднования дня рождения на Эвересте

Американский юрист стал 11-м человеком, погибим во время спуска с горы Эверест, самой высокой горной вершины в мире, за последние 10 дней, пишет Daily Mail Online.

Житель Колорадо, 62-летний Кристофер Джон Кулиш скончался в понедельник, 27 мая. Он внезапно умер после спуска, и причина его смерти остается неясной, объявил департамент туризма Непала.

Кулиш - второй американец, умерший за последние 10 дней после достижения пика. Он был частью группы альпинистов и отпраздновал свой 62-й день рождения на горе.

Непальские СМИ отмечают, что причиной столь массовой гибели альпинистов в Гималаях в нынешнем сезоне стали, прежде всего, трудные погодные условия и "пробки" на маршруте.

Находясь слишком долго в высотной зоне в условиях нехватки кислорода, покорители горных вершин умирают от истощения организма.

Ранее сообщалось о семи погибших альпинистах на Эвересте за последнюю неделю. Всего с начала 2019 года на Эвересте погибли 17 человек.

Непалец установил мировой рекорд по восхождениям на Эверест

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Источник: korrespondent.net