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28. 05. 2019

В США умер основатель Human Rights Watch

Американский издатель и основатель правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн скончался в возрасте 96 лет, сообщает газета The New York Times со ссылкой на его сына Питера.

Бернштейн умер накануне в одной из больниц Нью-Йорка. Другие подробности не сообщаются.

Роберт Бернштейн с 1966 по 1990 год возглавлял крупное издательство Random House, которое публиковало в том числе работы советских диссидентов Андрея Сахарова и его жены Елены Боннэр.

В 1970-х годах он активно занялся правозащитной деятельностью. С 1978 года основал несколько правозащитных групп, которые с 1988 года объединились в организацию Human Rights Watch. Бернштейн ушел в отставку с поста ее главы в 1998 году.

Как пишет издание, в последние годы жизни Бернштейн преподавал и проводил кампании по защите прав человека в Китае. В 2011 году он основал организацию Advancing Human Rights.

Ранее выдающийся американский физик, лауреат Нобелевской премии Марри Гелл-Манн скончался на 90-м году жизни.

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Источник: korrespondent.net

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