В Запорожской области загорелась электричка

В Запорожской области во время движения загорелась пригородная электричка сообщением Сиваш-Запорожье, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Инцидент произошел сегодня около 11 утра. "Во время движения в одном из вагонов электрички, которая ехала по маршруту Сиваш-Запорожье, произошло возгорание. Недалеко от станции Пришиб машинист остановил электропоезд, несколько сотен пассажиров эвакуировались из него", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал. Некоторые из них пешком пошли к ближайшей железнодорожной станции Пришиб, другие – ожидают, когда электричка продолжит движение. По данным ГСЧС, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Ранее в Хмельницкой области произошел пожар в электропоезде Волочиск-Хмельницкий.

В Славянске загорелась электричка

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Источник: korrespondent.net