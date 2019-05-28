Лента RSS
Подписаться на ленту
28 мая 2019, вторник, 16:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
28. 05. 2019

В Запорожской области загорелась электричка

В Запорожской области во время движения загорелась пригородная электричка сообщением Сиваш-Запорожье, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Инцидент произошел сегодня около 11 утра. "Во время движения в одном из вагонов электрички, которая ехала по маршруту Сиваш-Запорожье, произошло возгорание. Недалеко от станции Пришиб машинист остановил электропоезд, несколько сотен пассажиров эвакуировались из него", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал. Некоторые из них пешком пошли к ближайшей железнодорожной станции Пришиб, другие – ожидают, когда электричка продолжит движение. По данным ГСЧС, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Ранее в Хмельницкой области произошел пожар в электропоезде Волочиск-Хмельницкий. 

В Славянске загорелась электричка

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, если мы немедленно не поедем домой, я найду в этом магазине другую женщину и поеду домой с нею...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.