В Украину вернулись пять моряков с задержанного в Египте танкера

В Украину вернулись еще пять из 17 задержанных в Египте в 2018 году моряков. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Пять моряков были оформлены отдельным коридором во вторник, 28 мая, пограничниками Одесского отряда в пункте пропуска Одесса-авиа. Моряки, граждане Украины, прибыли рейсом из Стамбула.

Ранее сообщалось, что в Украину вернулись моряки с задержанного в Египте танкера. Четверо из 17 человек утром прилетели в Одессу, еще один - в Херсон. Еще четверо украинцев возвращаются домой 28 мая.

Напомним, в Египте военные освободили первых 10 членов экипажа танкера Sea Shark, арестованного за незаконный заход в территориальные воды страны.

Военные Египта задержали танкер с украинцами

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Источник: korrespondent.net