Руслан Стефанчук. Представитель Зеленского в Раде

Представителем президента Владимира Зеленского в Верховной Раде был назначен правовед Руслан Стефанчук.

Во время предвыборной кампании Зеленский называл его одним из ключевых фигур своей команды, экспертом по законам и реформированию институтов власти. Корреспондент.net рассказывает о нем подробности.

Профессор, идиолог предвыборного штаба

Руслан Стефанчук родился 29 октября 1975 года в городе Тернополь, в семье медиков. Его отец Алексей Стефанчук - ортопед-травматолог, на счету которого семь изобретений и рационализаторских предложений.

Детство Стефанчука прошло в городе Хмельницкий. После школы, которую окончил с отличием, учился в Хмельницком институте регионального управления и права на юриста и в Технологическом университете Подолья на менеджера.

Во время учебы в вузах принимал участие в играх КВН, где в 1996 году познакомился с Владимиром Зеленским.

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В 2000 году Стефанчук успешно защитил диссертацию и получил звание кандидата юридических наук. Через восемь лет защитил и докторскую. Занимал должности старшего преподавателя и заведующего кафедрой. Сейчас - профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины.

В 2006-2007 годах на общественных началах был помощником нардепа и представителя фракции Наша Украина-Народная самооборона Анатолия Матвиенко.

С 2016 года занимает должность проректора по научной работе высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В 2017 году он участвовал в конкурсе на замещение должности судьи в Верховном суде.

Стефанчук также был в составе Научно-консультационного совета при Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

До прихода в команду Зеленского был советником по вопросам интеллектуальной собственности первого вице-премьер-министра Степана Кубива в правительстве Владимира Гройсмана.

Руслан Стефанчук занимался разработкой ряда законов, опубликовал около полтысячи научных и учебно-методических работ.

Главные интересы научной деятельности - частное право, право интеллектуальной собственности, европейское гражданское право, деятельность Европейского суда по правам человека, медицинское право.

В этом году присоединился к предвыборному штабу Зеленского. По данным СМИ, Стефанчук был ее идеологом.

Основным местом работы Стефанчука до назначения на должность представителя президента в парламенте 22 мая 2019 года была Государственная организация Национальный офис интеллектуальной собственности.

В электронной декларации за 2018 год Стефанчука указаны два земельных участка общей площадью в шесть тысяч квадратных метров - в селе Слободка Хмельницкой области и в селе Белогородка под Киевом.

Задекларированы также две квартиры в Хмельницком, квартира жены Марины Стефанчук в поселке Ярмолинцы и квартира тещи в Киеве.

Также среди имущества значится комплект ювелирных изделий, библиотека научной литературы и старинная икона.

Представитель Зеленского ездит на Renault Koleos 2012 года выпуска, его супруга - на Renault Captur 2015 года.

Марина Стефанчук также преподает право; владеет корпоративными права нескольких информационно-правовых порталов.

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Источник: korrespondent.net