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28. 05. 2019

Под Запорожьем школьника убило током на крыше вагона

В Запорожской области на перегоне Плавни-Грузовые выпускник 9 класса погиб на крыше грузового вагона. Трагический инцидент, котрый произошел еще 5 мая, попал на камеру.

Так, дети гуляли около грузовых поездов, один из мальчиков залез на крышу поезда и в этот момент его ударило током. В результате произошедшего он скончался на месте.

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Сделал селфи. Плавни грузовые. А ребёнок

Публикация от @ onenewszp

Ранее в Запорожской области при попытке сделать селфи на металлическом железнодорожном мосту погиб 15-летний подросток.

Подросток получил ожоги 96% тела от удара током на крыше электрички

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Источник: korrespondent.net

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