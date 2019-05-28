Под Запорожьем школьника убило током на крыше вагона

В Запорожской области на перегоне Плавни-Грузовые выпускник 9 класса погиб на крыше грузового вагона. Трагический инцидент, котрый произошел еще 5 мая, попал на камеру.
Так, дети гуляли около грузовых поездов, один из мальчиков залез на крышу поезда и в этот момент его ударило током. В результате произошедшего он скончался на месте.
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Сделал селфи. Плавни грузовые. А ребёнок
Публикация от @ onenewszp
Ранее в Запорожской области при попытке сделать селфи на металлическом железнодорожном мосту погиб 15-летний подросток.
Подросток получил ожоги 96% тела от удара током на крыше электрички
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Источник: korrespondent.net
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