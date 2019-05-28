Лента RSS
Подписаться на ленту
28 мая 2019, вторник, 16:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
28. 05. 2019

За три года построили 6800 дорог - Кабмин

За три года в Украине построено 6800 км дорог государственного и местного значения. Об этом на VIII Международной конференции Ukrcemfor 2019 заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает пресс-служба Минэкономики во вторник, 28 мая.
 
 
Также он напомнил, что в этом году на дорожные работы заложили рекордные 55 миллиардов гривен.
 
Кубив отметил, что для успешного развития строительства и дорожной промышленности правительство создает прозрачную и справедливую конкуренцию на рынке, чтобы стимулировать инновации и обеспечить модернизацию производственных мощностей.
 
"Проведенный энергоаудит 65 промышленных предприятий, по результатам которого для 20 из них будут разработаны технико-экономические обоснования для внедрения соответствующих инноваций и энергомодернизации. При поддержке международных коллег мы начали создание Гарантийного фонда для предоставления краткосрочных револьверных кредитов украинским предприятиям на мероприятия по энергоэффективности, энергоменеджмента и оптимизации систем потребления энергии ", - отметил Кубов.
 
Он также напомнил, что для привлечения инвесторов в Украине приняли законодательство о концессиях.
 
Ранее в Укравтодоре заявили, что в этом году строительство новых дорог в Украине не превысит 5% из общего количества дорожных работ. При этом в ближайшие пять лет не стоит ожидать строительства новых дорог за государственные средства – только за кредитные деньги.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, если мы немедленно не поедем домой, я найду в этом магазине другую женщину и поеду домой с нею...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.