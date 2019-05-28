За три года построили 6800 дорог - Кабмин

За три года в Украине построено 6800 км дорог государственного и местного значения. Об этом на VIII Международной конференции Ukrcemfor 2019 заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает пресс-служба Минэкономики во вторник, 28 мая.

Также он напомнил, что в этом году на дорожные работы заложили рекордные 55 миллиардов гривен.

Кубив отметил, что для успешного развития строительства и дорожной промышленности правительство создает прозрачную и справедливую конкуренцию на рынке, чтобы стимулировать инновации и обеспечить модернизацию производственных мощностей.

"Проведенный энергоаудит 65 промышленных предприятий, по результатам которого для 20 из них будут разработаны технико-экономические обоснования для внедрения соответствующих инноваций и энергомодернизации. При поддержке международных коллег мы начали создание Гарантийного фонда для предоставления краткосрочных револьверных кредитов украинским предприятиям на мероприятия по энергоэффективности, энергоменеджмента и оптимизации систем потребления энергии ", - отметил Кубов.

Он также напомнил, что для привлечения инвесторов в Украине приняли законодательство о концессиях.

Ранее в Укравтодоре заявили, что в этом году строительство новых дорог в Украине не превысит 5% из общего количества дорожных работ. При этом в ближайшие пять лет не стоит ожидать строительства новых дорог за государственные средства – только за кредитные деньги.

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Источник: korrespondent.net