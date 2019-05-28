Лента RSS
Подписаться на ленту
28 мая 2019, вторник, 16:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
28. 05. 2019

В Нидерландах забастовка вызвала транспортный коллапс

Один из важнейших аэропортов в Европе, аэропорт Амстердама Схипхол, предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов из-за общенациональной забастовки общественного транспорта, сообщает Associated Press.

Во вторник большинство автобусов, поездов, трамваев и паромов в Нидерландах простаивают в связи с однодневной забастовкой профсоюзов. Они проводят кампанию против увеличения пенсионного возраста.

Аэропорт Схипхол уже отменил около 80 рейсов. Национальный перевозчик KLM предложил пассажирам изменить свое бронирование бесплатно.

Между аэропортом и Амстердамом курсирует всего четыре поезда в час вместо обычных 25. Схипхол попросил граждан не ехать в аэропорт без крайней необходимости.

Власти Амстердама открыли для велосипедистов туннель под главной водной артерией города, чтобы люди могли добраться на работу.

Ранее во Франции предупредили об отмене авиарейсов из-за забастовки диспетчеров.

В Лувре из-за наплыва посетителей бастуют работники

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, если мы немедленно не поедем домой, я найду в этом магазине другую женщину и поеду домой с нею...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.