Зеленский назначил главу СНБО

Президент Владимир Зеленский во вторник, 28 мая, назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в указе на сайте президента.
"Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №327/2019.
В команде Зеленского Данилюк отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковской деятельность.
Отметим, еще двумя указам Зеленский назначил Алексея Гончарука заместителем главы своей Администрации, а Олега Устенка своим советником.
Отметим, в АП о назначении Данилюка главой СНБО заявили еще 22 мая.
Напомним, Александр Турчинов, занимавший пост главы СНБО с 2015 года, объявил об отставке 17 мая.
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Источник: korrespondent.net
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