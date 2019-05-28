Замглавы АП назвал фаворитов Зеленского

Ближайшими к президенту Владимиру Зеленскому людьми являются глава его администрации Андрей Богдан и первый помощник Сергей Шефир. Об этом он в интервью НВ заместитель главы АП Кирилл Тимошенко.

"Есть топ-двойка. Богдан и Шефир равнозначны. Это люди, которым президент доверяет проводить какие-то встречи, это формирование его графика, но не в формате ассистента", - сказал Тимошенко.

По словам замглавы АП, он хорошо знает Богдана и они давно дружат.

Отвечая на вопрос о резонансе вокруг назначения Богдана на должность главы АП, Тимошенко сказал: "Мы специалисты в информационной политике, но кроме этого есть реальное управление процессами. Мы понимаем, что кроме Богдана человека, которому доверяет президент, нет больше в команде ... И Шефир. Но это две равнозначные позиции, в принципе".

По его словам, в работе АП много всяких нюансов, которые "все бросили и уехали". "Поэтому был назначен Богдан. Мы понимали, что будет скандал. Но мы выбрали путь, лучше пусть будет скандал, чем здесь все рухнет. Плюс наша позиция, что он не нарушает закон. Пусть подают в суд, и суд решит", - заявил Тимошенко.

Напомним, по данным Минюста, Богдан подпадает под закон о люстрации, таким образом он не может занимать должность главы Администрации президента. После назначения Богдана главой АПУ на президента подали в суд. Активисты требовали, отменить указ Зеленского, поскольку новый глава АП занимался антикоррупционной политикой во времена Виктора Януковича. В АП же заявляют, что Зеленский уволит Богдана, если Конституционный суд признает законными положения закона о люстрации.

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Источник: korrespondent.net