В Италии впервые трансгендера избрали мэром города

В Италии состоялись частичные административные выборы. В ходе избирательной кампании в одном из городов наибольшее количество голосов получил 40-летний адвокат по уголовным делам и трансгендер Джанмарко Негри, сообщает 28 мая РИА Новости.

Он смог получить около 40% голосов избирателей в небольшом городе Тромелло североитальянской области Ломбардия.

Сообщается, что после рождения родители дали ему имя Мария, однако во время предвыборной кампании он рассказал, что всегда ощущал себя мужчиной и сменил пол четыре года назад.

Нового мэра Тромелло, который активно защищает права сексуальных меньшинств, уже поздравил с победой представитель итальянской организации Gay Center Фабрицио Марраццо. По его словам, избрание мэром трансгендера поможет создать "более инклюзивную и свободную Италию".

Напомним, ранее в Чикаго впервые мэром стала афроамериканка. Она также первая темнокожая женщина с нетрадиционной сексуальной ориентацией на этом посту.

Также сообщалось, что мэром Еревана стал комик.

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Источник: korrespondent.net