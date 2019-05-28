Тело ребенка из Румынии нашли в реке на Закарпатье

Проведение опознания погибшей малолетней девочки, тело которой обнаружили в реке Теребля под мостом на Закарпатье, подтвердило, что это была шестилетняя жительница румынского села. Об этом журналисту УНН сообщила специалист отдела коммуникации ГУНП в Закарпатской области Инесса Манзулич.

"Родители девочки присутствовали на опознании тела... это была шестилетняя жительница уезда Марамуреш в Румынии. Предварительная причина гибели - утопление", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Закарпатье нашли тело ребенка, которого смыло паводковой волной. Тело мальчика, которого паводковой волной смыло в реку, нашли в трех километрах от места инцидента.

Напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье подтоплены десятки жилых домов, повреждены 15 и разрушен один мост. Ливни в регионе продолжатся, предупреждают в ГСЧС. Местные власти отмечают, что из-за обильных осадков, вода в реках Закарпатья превысила уровень катастрофического наводнения в 1998 году.

Источник: korrespondent.net