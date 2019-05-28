Турция начала военную операцию в Ираке

В Минобороны Турции сообщили о начале масштабной наземной и воздушной операции на севере Ирака против курдов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, целью операции является "нейтрализация террористов и уничтожение их убежищ". В Турции так именуют вооруженные отряды курдов, компактно проживающих на пересечении границ Турции, Ирака и Сирии. Этот преимущественно горный регион называют курдистаном.
Уточняется, что после ударов артиллерийских батарей и воздушных ударов к операции присоединились воздушно-десантные бригады. Также задействованы турецкие ударные вертолеты Т-129 АТАК.
Ранее телеканал CNBC сообщил, что США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитных ракетных комплексов С-400 у РФ, пригрозив исключить Анкару из программы F-35 компании Lockheed Martin.
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Источник: korrespondent.net
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