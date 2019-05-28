Американцы дали $120 млн на развитие экономики Донбасса

Агентство США по международному развитию USAID запустило две программы по развитию Восточной Украины на $120 млн. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе городского совета Мариуполя.

Сообщается, что заместитель председателя USAID Марго Эллис и глава Мариуполя Вадим Бойченко обсудили совместные проекты по развитию Восточной Украины. Партнеры предоставили экспертную и техническую поддержку, благодаря которой Мариуполь стал открытым и доступным городом.

Как сообщила Марго Эллис, USAID запустило два проекта в восточных регионах Украины.

"Мы запустили два проекта на Востоке Украины общей стоимостью около 120 млн долларов. В ходе их реализации Мариуполь также получит свою выгоду. Программы работают в сфере развития экономики и самоуправления", - сказала зампредседателя USAID.

Она добавила, что надеется на активное участие жителей в управлении городами и подчеркнула важность общего видения развития региона и поблагодарила местные власти за четкую стратегию и активную позицию.

В 2018 году USAID уже предоставлял помощь на развитие экономики Донбасса. Тогда агенство выделило $125 млн на поддержку жителей регионов, сильнее всего пострадавших от боевых действий.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский посетил ВСУ на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net