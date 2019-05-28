Саакашвили назвал дату возвращения в Украину

Завтра, 29 мая, в 17:00 Михаил Саакашвили прилетает из Варшавы в Борисполь. Об этом написала помощница Саакашвили Дарина Чиж в Facebook.
Как сообщалось, сегодня президент Владимир Зеленский своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство.
После этого пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что оснований для недопуска бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на территорию Украины больше нет.
"Гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию Украины", - отметил Слободян.
По его словам, Саакашвили было запрещено пересекать границу с Украиной, "как лицу без гражданства на основании незаконного нарушения границы", а сейчас эти обстоятельства исчезли.
Ранее Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины. Бывший губернатор Одесской области с помощью своего адвоката передал письмо украинскому президенту.
Напомним, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.
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Источник: korrespondent.net
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