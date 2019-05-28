Минобороны рассказало об участии ВСУ в миротворческих операциях

За время существования независимой Украины около 45 тысяч военнослужащих Вооруженных сил приняли участие в более чем 27 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в различных регионах планеты. 55 военнослужащих ВСУ погибли во время участия в этих операциях. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как сообщается, за период миротворческой деятельности Украины были проведены транспортировки воздушным, морским и сухопутным транспортом свыше 91 тысячи военнослужащих; выполнено более 56 тысяч вылетов самолетов и вертолетов, перевезено более 200 тыс. тонн грузов.

берет свое начало с 1992 года. По слова заместителя начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковника Валентина Левчика, в течение указанного периода военнослужащие Вооруженных сил Украины привлекались к выполнению целого спектра задач.

"Наши миротворцы выполняли боевые задачи в странах бывшей Югославии (Босния и Герцеговина, Восточная Славония, Македония, Сербия и Черногория, Хорватия), на Африканском континенте (Ангола, Сьерра-Леоне, Судан, Либерия и Кот-д’ Ивуар), в странах Ближнего и Среднего Востока (Ливан, Таджикистан, Кувейт, Ирак) и других регионах мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные проводили мероприятия по разъединению конфликтующих сторон, восстанавливали дороги и инфраструктуру, проводили разминирование местности, осуществляли перевозку войск, персонала миссий и гражданских лиц, проводивших мероприятия медицинской эвакуации, обеспечивавших безопасность при проведении выборов в странах пребывания.

Ранее сообщалось, что украинские миротворцы отправились в Конго. Все военнослужащие этой ротации под командованием летчика первого класса полковника Ивана Шоломия являются участниками боевых действий на востоке Украины.

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Источник: korrespondent.net