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28. 05. 2019

Супрун рассказала, как не спутать паническую атаку с инфарктом

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что сердечный приступ и паническая атака могут иметь схожие симптомы, и объяснила, как их различать. Об этом она написала в Facebook.

При сердечном приступе и при панической атаке человек может чувствовать удушье, учащенное сердцебиение, боль в груди, головокружение, онемение рук и ног, потливость и дрожь.

В первую очередь нужно определить обстоятельства, при которых проявились симптомы. Если перед этим человек выполнял физические нагрузки и даже просто поднимался по лестнице - это сердечный приступ. Если симптомы проявились после стресса, это, вероятно, паническая атака.

Паническая атака - это ощущение внезапной и интенсивной тревоги и страха, а сердечный приступ происходит из-за несоответствия между повышенной потребностью сердца в кислороде и возможностью его доставить через сердечные сосуды.

Паническая атака длится 5-30 минут, тогда как сердечный приступ может пройти через 2-3 минуты.

При панической атаке следует попытаться успокоиться и помнить, что она не опасна для жизни. Если через полчаса человеку не стало лучше, следует вызвать скорую. 

При сердечном приступе следует прекратить физические нагрузки и позвонить своему врачу. Если не удается снять приступ за 15-20 минут, стоит вызвать скорую. 

Ранее Супрун рассказала, в чем польза и вред кислородных коктейлей.

Она также сообщила, чем можно заменить лук, если продукт вызывает аллергию и раздражает кишечник.

Кроме того, глава МОЗ поделилась ценными советами, которые помогут предотвратить инсульт.

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Источник: korrespondent.net

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