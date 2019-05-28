Лента RSS
Подписаться на ленту
28 мая 2019, вторник, 21:35
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
28. 05. 2019

Глава СНБО о дефолте: Дорога в никуда

Новоназначенный глава СНБО, бывший министр финансов Александр Данилюк прокомментировал предложение бизнесмена Игоря Коломойского объявить дефолт и потребовать от запада списать долги Украины.

Как сообщает Интерфакс-Украина, на брифинге во вторник, 28 мая, Данилюк заявил, что президент Владимир Зеленский при принятии решений руководствуется не советами отдельных бизнесменов, а интересами страны.

"Я не думаю, что президент прислушивается сейчас к подобным советам. У него сейчас сформирована команда людей, к которым он прислушивается. Еще раз подчеркну: есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства заключается в другом – государство должно защищать интересы граждан", - сказал он.

Данилюк подчеркнул, что невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является "дорогой в никуда", подрывающей доверие к государству и которая сразу приведет к последствиям, которые негативно ощутят на себе украинцы. "Поэтому такие решения даже не рассматриваются", - заявил он.

Ранее идею объявить дефолт прокомментировал премьер-министр Владимир Гройсман.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, если мы немедленно не поедем домой, я найду в этом магазине другую женщину и поеду домой с нею...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.