В школе Львовской области обрушилась стена, есть пострадавшие

Во Львовской области в местной школе обрушилась стена. Об этом сообщает пресс-секретарь ГосЧС в области, передает Zaxid.net.

Инцидент произошел в селе Новины Яворовского района.

Как сообщается, в Новинской ООШ І-II ступеней имени Тараса Пазина обвалилась стена внутри здания. В результате происшествия травмировались женщина и мужчина. Их сейчас госпитализировали в больницу.

По словам представителя спасателей Виталия Туровцева, пострадавшие разбирали или же монтировали стену, в результате чего и произошел обвал.

Пострадавший мужчина 1969 года рождения и женщина 1976 года. У них травмы различной степени тяжести. Детали устанавливают.

Ранее сообщалось, что во Львовском лицее рухнула стена. После ливня подпорно-ограждающая стенка потеряла свою несущую способность и обвалилась.

Напомним, во Львовской области в результате обвала стены нежилого здания один мужчина погиб и еще один пострадал. Инцидент произошел в селе Махлинец, Жидачевского райо

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Источник: korrespondent.net