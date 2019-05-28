Данилюк намерен преобразовать СНБО

Новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк намерен преобразовать совет в аналитический центр и стратегическую площадку. Об этом он заявил во вторник, 28 мая, сообщает Интерфакс-Украина.

"Моя цель – превратить СНБО в стратегическую площадку для принятия важных решений для государства, которых сейчас накопилось очень много", - сказал он.

Данилюк указал, что хотя основной сферой СНБО является национальная безопасность, на нынешнем переходном этапе вопросы энергетики, финансовой ситуации стали вопросами национальной безопасности.

Он подчеркнул, что хочет сформировать в СНБО "мощную команду". "Это то, что я умею делать и хочу делать, чтобы это был сильный аналитический центр, который будет давать рекомендации высшему руководству государства для принятия решений на все важные темы", - пояснил Данилюк.

Также он сообщил, что на данный момент одним из наиболее важных вызовов является вопрос транзита российского газа через Украину.

"В этом году у нас достаточно серьезные вызовы по транзиту (российского газа - ИФ) через Украину. Сейчас я буду именно этим вопросом заниматься. Это вопрос не только экономический, но и геополитический", - сказал он.

Как сообщалось, сегодня президент Владимир Зеленский назначил Данилюка главой СНБО.

Напомним, Александр Турчинов, занимавший пост главы СНБО с 2015 года, объявил об отставке 17 мая.

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Источник: korrespondent.net