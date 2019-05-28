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28. 05. 2019

Вооруженный ножом мужчина устроил резню на рынке в Китае

По меньшей мере восемь человек получили ранения во вторник, 28 мая, в результате нападения вооруженного ножом мужчины на рынке в городе Хуэйчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай). По данным издания Пэнпай, злоумышленник задержан.

"К настоящему времени известно о восьми пострадавших. По предварительным данным, погибших нет. Все раненые госпитализированы", - приводит издание слова офицера полиции.

По данным сотрудника правоохранительных органов, нападавшему на вид около 20 лет. По мнению полицейских, он может страдать "серьезным психическим заболеванием". Его родственники уже прибыли в полицейский участок и общаются со следователями.

Как сообщила ранее газета Бэйцзин цинняньбао, мужчина с ножом вечером зашел в одну из лавок на рынке и неожиданно начал наносить удары окружающим. После этого злоумышленник попытался скрыться с места происшествия. По данным газеты Пэнпай, он пробежал в общей сложности около 1 км и по пути ранил еще нескольких человек. После этого его задержал прибывший на место инцидента полицейский патруль.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на людей в японском городе Кавасаки погибли три человека, еще 16 получили ранения. Инцидент произошел на автобусной остановке в небольшом парке. Мужчина с двумя ножами напал на дожидавшихся автобуса школьников и взрослых.

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Источник: korrespondent.net

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