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28. 05. 2019

В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией

Новоназначенный глава СНБО Александр Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты Совбеза исчезли серверы с секретной информацией. Об этом он сказал в видеобращении, выложенном в Facebook во вторник, 28 мая.

По его словам, прибыв в ситуационный кабинет в Администрации президента он обнаружил пропажу всех мониторов и серверов.

"Мониторов нет, серверов нет. Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти", - отметил секретарь СНБО.

Данилюк подчеркнул, что на серверах была секретная информация о решениях, принимаемых в ситуационной комнате СНБО.

Как сообщалось, сегодня президент Владимир Зеленский назначил Данилюка главой СНБО.

Напомним, Александр Турчинов, занимавший пост главы СНБО с 2015 года, объявил об отставке 17 мая.

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Источник: korrespondent.net

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